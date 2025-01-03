«Финист. Первый богатырь» заработал миллиард рублей в прокате за три дня

Фильм «Финист. Первый богатырь», приквел «Последнего богатыря», заработал 1 млрд рублей в российском прокате за три дня после премьеры. В этот же день, 3 января, эту отметку преодолел «Волшебник Изумрудного города».
По данным ЕАИС, по предпродажам билетов «Финист» собрал чуть более 195 млн рублей, в день премьеры — 213,3 млн, а всего за первый уик-энд — 962,7 млн.
На несколько часов опередил «Финиста. Первого богатыря» фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Фильм по произведению Александра Волкова еще и установил абсолютный рекорд по предпродажам. Собрать 1 млрд рублей на третий день проката ранее удавалось «Чебурашке» и «Холопу-2».
«Финист. Первый богатырь» рассказывает об удалом богатыре Белогорья, которого сыграл Кирилл Зайцев. Кресло режиссера занял Дмитрий Дьяченко («Чебурашка», «День радио»).
В течение прошлого года цены на билеты в кино неоднократно повышались. В январе 2024-го средняя стоимость билета выросла до 373,6 рубля, а в августе — до рекордных 401,8 рубля. В августе 2023-го просмотр фильма в кинотеатрах стоил в среднем 277–283 рубля, то есть год к году цена билетов выросла примерно на 41%.