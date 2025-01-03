«Финист. Первый богатырь» заработал миллиард рублей в прокате за три дня

Сегодня / 16:54
Марк Эйдельштейн и Юра Борисов попали в лонг-лист номинантов премии BAFTA за роли в «Аноре»
Сегодня / 18:50
Apple заплатит почти 100 млн долларов за урегулирование дела о прослушке Siri личных разговоров
Сегодня / 17:51
В Петербурге установят 82-метровый триумфальный столп в честь Северной войны
Сегодня / 16:55
Главный хирург США предложил клеить на алкогольные напитки предупреждения о раке
Сегодня / 16:50
В 2024 году россияне чаще ходили в казино
Сегодня / 16:06
Режиссер Эдгар Райт рассказал, что пересматривает один и тот же фильм перед съемками своих картин
Сегодня / 15:15
Peacock показал трейлер документального фильма «Дидди: Создание плохого парня»
Сегодня / 14:50
«Волшебник Изумрудного города» заработал 1 млрд рублей на третий день проката
Сегодня / 14:23
The Hollywood Reporter выбрал десять лучших фильмов 2024 года
Сегодня / 13:55
Уральца оштрафовали из‑за катаний с Дедом Морозом на привязанной к машине елке
Сегодня / 13:16
Оззи Осборн признался, что терпеть не может Рождество
Сегодня / 12:48
Япония призвала туристов не ездить в Токио и Киото, в которые активно путешествуют австралийцы
Сегодня / 12:04
Эндрю Гарфилд заявил, что не появится в «Человеке-пауке-4». Он отрицал участие и в третьей части
Сегодня / 12:00
Sber выпустил умные колонки, стилизованные под творчество Виктора Цоя
Сегодня / 11:18
Лили-Роуз Депп рассказала, какой фильм с участием отца травмировал ее в детстве
Сегодня / 10:35
Песня «Birds of a Feather» Билли Айлиш стала самым прослушиваемым треком на Spotify в 2024 году
Сегодня / 09:54
В Милане запретили курить на улицах
Сегодня / 09:18
Меган Маркл выпустит кулинарное лайфстайл-шоу на Netflix. Взгляните на трейлер
Сегодня / 08:46
Умерла дизайнер Роcита Миссони, основательница модного дома Missoni
Вчера / 20:56
Частный самолет Пабло Эскобара превратили в апартаменты, которые можно арендовать на Airbnb
Вчера / 20:08
Tyler, The Creator поделился любимыми песнями 2024 года
Вчера / 19:24
В Таиланде в аварию попал автобус с российскими туристами. Пострадали 35 человек
Вчера / 18:35
Наташа Ротуэлл рассказала об истории своего персонажа в третьем сезоне «Белого лотоса»
Вчера / 17:45
В Великобритании нашли женщину, которая пропала 52 года назад
Вчера / 16:55
Второй сезон «Игры в кальмара» показал лучший результат по просмотрам за премьерную неделю
Вчера / 16:40
Умерла старейшая олимпийская чемпионка Агнеш Келети
Вчера / 15:56
Состояние 500 богатейших людей мира превысило 10 триллионов долларов
Вчера / 14:59
Меган Маркл вернулась в инстаграм* с новогодним постом
Вчера / 14:30
Леопард-долгожитель Валера попал на камеры в нацпарке Приморья
Вчера / 13:39
Джастин Бальдони подал в суд на The New York Times из‑за публикаций о его конфликте с Блейк Лайвли
Вчера / 13:32
Кристен Стюарт и Стивен Ян в трейлере драмы «Люби меня»
Вчера / 12:57
Житель Сахалина выиграл в лотерею 1 млрд рублей
Вчера / 12:49
Москвичам пообещали «апрельскую оттепель» на Рождество
Вчера / 10:28
«Новый год, новая я»: Рианна рассказала, что не пила алкоголь год
Вчера / 10:09
Во Франции в Новый год сожгли почти 1000 автомобилей

«Финист. Первый богатырь» заработал миллиард рублей в прокате за три дня

Сегодня в 21:20
Фото: НМГ Кинопрокат

Фильм «Финист. Первый богатырь», приквел «Последнего богатыря», заработал 1 млрд рублей в российском прокате за три дня после премьеры. В этот же день, 3 января, эту отметку преодолел «Волшебник Изумрудного города».

По данным ЕАИС, по предпродажам билетов «Финист» собрал чуть более 195 млн рублей, в день премьеры — 213,3 млн, а всего за первый уик-энд — 962,7 млн.

На несколько часов опередил «Финиста. Первого богатыря» фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Фильм по произведению Александра Волкова еще и установил абсолютный рекорд по предпродажам. Собрать 1 млрд рублей на третий день проката ранее удавалось «Чебурашке» и «Холопу-2».

«Финист. Первый богатырь» рассказывает об удалом богатыре Белогорья, которого сыграл Кирилл Зайцев. Кресло режиссера занял Дмитрий Дьяченко («Чебурашка», «День радио»).

В течение прошлого года цены на билеты в кино неоднократно повышались. В январе 2024-го средняя стоимость билета выросла до 373,6 рубля, а в августе — до рекордных 401,8 рубля. В августе 2023-го просмотр фильма в кинотеатрах стоил в среднем 277–283 рубля, то есть год к году цена билетов выросла примерно на 41%.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами