Apple заплатит почти 100 млн долларов за урегулирование дела о прослушке Siri личных разговоров

В коллективном иске против Apple утверждалось, что айфоны регулярно записывали личные разговоры своих владельцев после непреднамеренного запуска Siri и передавали информацию рекламодателям. Двое истцов заявили, что после упоминания в разговоре кроссовок Air Jordan и ресторанов Olive Garden запускалась реклама этих брендов. Еще один пострадавший рассказал, как наткнулся на рекламу хирургического лечения, после того как обсуждал здоровье со своим врачом.