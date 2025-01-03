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Apple заплатит почти 100 млн долларов за урегулирование дела о прослушке Siri личных разговоров

Сегодня в 18:50
Фото: Omid Armin/Unsplash

Apple согласилась выплатить 95 млн долларов для урегулирования судебного спора из‑за голосового помощника Siri, который якобы без согласия прослушивает личные разговоры пользователей. Корпорация при этом отрицает обвинения, передает The Guardian.

В коллективном иске против Apple утверждалось, что айфоны регулярно записывали личные разговоры своих владельцев после непреднамеренного запуска Siri и передавали информацию рекламодателям. Двое истцов заявили, что после упоминания в разговоре кроссовок Air Jordan и ресторанов Olive Garden запускалась реклама этих брендов. Еще один пострадавший рассказал, как наткнулся на рекламу хирургического лечения, после того как обсуждал здоровье со своим врачом.

Истцы утверждали, что Apple не получала согласия перед записью их разговоров и фактически не могла сделать это в случае с несовершеннолетним без учетной записи, который присоединился к обвинениям. Нарушения, по их словам, длились с 17 сентября 2014 года по 31 декабря 2024-го, с момента появления функции «Привет, Siri».

Apple постоянно подчеркивала важность, которую она придает конфиденциальности, отмечает газета. В 2018 году гендиректор компании Тим Кук обвинил другие технокорпорации в слежке и сказал, что «желание поставить прибыль выше конфиденциальности — не что‑то новое». В письме Конгрессу США Apple утверждала, что айфоны «не слушают» пользователей, за исключением фиксации фразы-триггера «Привет, Siri».

Однако в расследовании The Guardian за 2019 год, на котором строится иск к Apple, источник в корпорации поделился, что подрядчики регулярно слышали частные разговоры пользователей при проведении контроля качества Siri. В них упоминались конфиденциальная медицинская информация, сделки по продаже наркотиков и записи пар, занимающихся сексом. Некоторые из этих разговоров записались по ошибке, отметил собеседник, поскольку Siri может ошибочно принимать посторонние звуки за триггеры для активации.

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