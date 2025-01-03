В Петербурге установят 82-метровый триумфальный столп в честь Северной войны

Рядом с Лахта-центром в Петербурге поставят триумфальный столп в честь победы в Северной войне. Постановление об этом подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает РИА «Новости».
82-метровый столп в честь войны 1700–1701 годов появится на Приморском шоссе. На вершине бронзовой колонны поставят такую же бронзовую фигуру императора Петра I. Проект монумента подготовили архитектор Михаил Мамошин и скульптор Степан Мокроусов-Гульельми.
Инициатива об установке памятника поступила от Фонда поддержки культурных инициатив «Газпрома» осенью 2023 года. Госкомпания занималась организацией всех работ — от проектирования до изготовления, уточнили в пресс-службе Беглова.
В проектной документации указывается, что столп в честь Северной войны станет самым высоким в мире, пишет «Ротонда». На данный момент самым высоким монументом в Петербурге является 47-метровая Александровская колонна на Дворцовой площади.