Главный хирург США предложил клеить на алкогольные напитки предупреждения о раке

На этикетках алкогольных напитков следует размещать предупреждение о риске возникновения рака, считает генеральный хирург США Вивек Мурти. Его предложение аналогично закону, который действует для табачной промышленности, сообщает Reuters.
По словам Мурти, употребление алкоголя увеличивает риск развития по меньшей мере семи видов рака, включая рак груди, толстой кишки и печени, однако большинство потребителей в США не знают об этом. «Употребление алкоголя является третьей по значимости предотвратимой причиной рака в Соединенных Штатах после табакокурения и ожирения», — заявили в офисе хирурга.
Мурти также призвал пересмотреть рекомендации по ограничению потребления алкоголя, чтобы люди могли взвесить все риски и решить, сколько пить и стоит ли.
В отчете Мурти утверждается, что алкоголь ежегодно становится причиной 100 тыс. случаев заболевания раком в США и 20 тыс. смертей от рака, что на 13,5 тыс. смертей больше, чем в статистике смерти на дорогах из‑за вождения в нетрезвом состоянии.
В настоящее время на этикетках алкогольных напитков в Соединенных Штатах предупреждается о вреде для здоровья, из‑за которого беременным женщинам рекомендуется воздержаться от употребления, и об ухудшении способности человека управлять автомобилем. Это правило появилось в 1988 году и с тех пор не менялось.