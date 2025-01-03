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В 2024 году россияне чаще ходили в казино

Сегодня в 16:50
Фото: Chris Liverani/Unsplash

В 2024 году крупнейшие легальные российские казино посетили 2,1 млн человек. Это на 10% больше аналогичного периода 2023-го, сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС).

Самой популярной игорной зоной в 2024-м стала «Красная Поляна», которую посетили 907 тыс. человек (на 9,5% больше, чем в 2023-м). Казино Sobranie, которое работает в игорной зоне «Янтарная» Калининградской области, посетили 415,3 тыс. гостей (рост за год — 13,4%).

Самый большой прирост случился в «Сибирской монете» — более чем в три раза, игорную зону посетили 165,1 тыс. человек. Другие казино точную информацию о результатах года не раскрыли.

В АИРИС отметили, что на фоне развития инфраструктуры игорных зон растет доля их неигровых доходов. Так, «Сибирская монета» заработала на этом до 650 млн рублей, а Sobranie — до 89,7 млн.

Игорные зоны должны выплатить НДФЛ, НДС, налог на имущество и на прибыль, а также налог на игорный бизнес, размер которого зависит от местоположения казино. По итогам 2024 года суммарные налоговые отчисления казино превысили 2,6 млрд рублей, что примерно на 16% больше прошлого года.

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