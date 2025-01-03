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Марк Эйдельштейн и Юра Борисов попали в лонг-лист номинантов премии BAFTA за роли в «Аноре»

Сегодня в 16:54
Фото: Rodin Eckenroth/Getty Images

Российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов вошли в лонг-лист номинантов премии BAFTA за роли в «Аноре». Об этом сообщили на сайте Британской академии кино и телевизионных искусств.

Оба артиста выдвинуты на премию в категории «Лучшая роль второго плана». Их конкурентами будут Кларенс Маклин («Синг-Синг»), Дензел Вашингтон («Гладиатор-2»), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист»).

В одной категории с россиянами также представлены Харрис Дикинсон («Плохая девочка»), Джереми Стронг («Ученик»), Киран Калкин («Настоящая боль») и Стэнли Туччи («Конклав»).

«Анора» попала в лонг-лист номинантов в категориях «Лучший фильм», «Оригинальный сценарий», «Актерский состав», «Операторская работа» и «Монтаж». Постановщик фильма Шон Бейкер претендует на награду как лучший режиссер.

Майки Мэдисон номинирована на BAFTA за главную женскую роль в «Аноре». Актриса конкурирует в борьбе за премию с Эми Адамс («Ночная сучка»), Синтией Эриво («Злая»), Деми Мур («Субстанция»), Карлой Софией Гаскон («Эмилия Перес»), Кейт Уинслет («Ли»), Марианной Жан-Баптист («Суровая правда»), Марисой Абелой («Обратно во мрак»), Николь Кидман («Плохая девочка») и Сиршей Ронан («Выгон»).

Основные номинации

Лучший фильм

«Анора»
«Ученик»
«Бруталист»
«Совершенный незнакомец»
«Конклав»
«Дюна: Часть вторая»
«Эмилия Перес»
«Kneecap»
«Субстанция»
«Злая»

Анимационный фильм

«Гадкий я-4»
«Поток»
«Головоломка-2»
«Мемуары улитки»
«Моана-2»
«То Рождество»
«Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
«Дикий робот»

Лучший режиссер

Паял Кападиа — «Все, что нам кажется светом»
Шон Бейкер — «Анора»
Брейди Корбет — «Бруталист»
Эдвард Бергер — «Конклав»
Дени Вильнев — «Дюна: Часть вторая»
Жак Одиар — «Эмилия Перес»
Аличе Рорвахер — «Химера»
Эллен Курас — «Ли»
Нора Фингшайдт — «Выгон»
Корали Фаржа — «Субстанция»

Оригинальный сценарий

«Все, что нам кажется светом»
«Анора»
«Ученик»
«Бруталист»
«Претенденты»
«Падение империи»
«Еретик»
«Kneecap»
«Настоящая боль»
«Субстанция»

Адаптированный сценарий

«Совершенный незнакомец»
«Конклав»
«Дюна: Часть вторая»
«Эмилия Перес»
«Ли»
«Мальчишки из „Никеля“»
«Ночная сучка»
«Выгон»
«Синг-Синг»
«Злая»

Главная женская роль

Эми Адамс — «Ночная сучка»
Синтия Эриво — «Злая»
Деми Мур — «Субстанция»
Карла София Гаскон — «Эмилия Перес»
Кейт Уинслет — «Ли»
Марианна Жан-Батист — «Суровая правда»
Мариса Абела — «Обратно во мрак»
Майки Мэдисон — «Анора»
Николь Кидман — «Плохая девочка»
Сирша Ронан — «Выгон»

Главная мужская роль

Эдриен Броди — «Бруталист»
Колман Доминго — «Синг-Синг»
Дэниел Крейг — «Квир»
Дев Пател — «Манкимэн»
Хью Грант — «Еретик»
Джуд Лоу — «Игра королевы»
Кингсли Бен-Адир — «Боб Марли: Одна любовь»
Рэйф Файнс — «Конклав»
Себастьян Стэн — «Ученик»
Тимоте Шаламе — «Совершенный незнакомец»

Лента «Анора» ― о секс-работнице с Брайтон-Бич, вышедшей замуж за сына российского олигарха, ― завоевала в этом году всевозможные награды, включая «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. В рейтинге IndieWire, основанном на опросе 177 критиков и журналистов, картина Шона Бейкера была признана лучшим фильмом года.

Российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов, снявшиеся в «Аноре», получили известность в Голливуде. А саму ленту называют одним из главных претендентов на «Оскар» за лучший фильм.

Рецензию «Афиши Daily» на триумфатора Канн и один из самых обсуждаемых фильмов года можно почитать тут.

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