Режиссер Эдгар Райт рассказал, что пересматривает один и тот же фильм перед съемками своих картин

Британский режиссер Эдгар Райт, известный по фильмам «Зомби по имени Шон» и «Прошлой ночью в Сохо», пересматривает перед съемками одну и ту же картину — комедию братьев Коэн «Воспитание Аризоны». Об этом он написал Collider.
Кинематографист назвал ленту «чудом». Ранее он уже упоминал ее в перечне величайших фильмов всех времен для платформы Sight & Sound. Саймон Пегг, соавтор Райта, также признавался в любви к картине Коэнов.
«Когда я впервые увидел ее подростком, я немедленно пересмотрел ее. Я просто не мог поверить, что комедия может быть такой стильной и плотной в своей визуальной составляющей и в диалогах», — вспомнил Райт.
Он добавил, что много обсуждал картину с Пеггом. Его, как и Райта, «Воспитание Аризоны» вдохновляет на создание нового кино.
Райт и Пегг — не единственные кинематографисты, которые любят «Воспитание Аризоны». Комедию хвалит Квентин Тарантино и Спайк Ли. Последний советовал всем режиссерам посмотреть ее.
«„Воспитание Аризоны“ — фильм, существующий вне времени. Он оказывает влияние на режиссеров и актеров с того дня, как вышел, и будет продолжать влиять, пока снимается кино», — подчеркнуло издание.
Итан и Джоэл Коэны выпустили ленту «Воспитание Аризоны» в 1987 году. Главные роли в ней исполнили Николас Кейдж и Холли Хантер. Они сыграли пару, которая похищает ребенка из многодетной семьи, поскольку не может ни зачать собственного, ни усыновить сироту. Фильм задумывался как противоположность дебютному проекту постановщиков — триллеру «Просто кровь».