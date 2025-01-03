Режиссер Эдгар Райт рассказал, что пересматривает один и тот же фильм перед съемками своих картин

Британский режиссер Эдгар Райт, известный по фильмам «Зомби по имени Шон» и «Прошлой ночью в Сохо», пересматривает перед съемками одну и ту же картину — комедию братьев Коэн «Воспитание Аризоны». Об этом он написал Collider.

Кинематографист назвал ленту «чудом». Ранее он уже упоминал ее в перечне величайших фильмов всех времен для платформы Sight & Sound. Саймон Пегг, соавтор Райта, также признавался в любви к картине Коэнов.

«Когда я впервые увидел ее подростком, я немедленно пересмотрел ее. Я просто не мог поверить, что комедия может быть такой стильной и плотной в своей визуальной составляющей и в диалогах», — вспомнил Райт.