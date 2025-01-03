«Волшебник Изумрудного города» заработал 1 млрд рублей на третий день проката

Фэнтези-фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» собрал 1 млрд долларов в российском прокате с 1 января. Это следует из данных сервиса Фонда кино ЕАИС.
1 января билеты на «Дорогу из желтого кирпича» раскупили на 391,2 млн рублей, 2 января — на 500,1 млн, 3 января — на 303,3 млн. В остальные дни недели предпродажи билетов на фильм суммарно составили более 114 млн рублей.
В первый день нового года «Дорога из желтого кирпича» установила абсолютный рекорд по предпродажам билетов в российском прокате, собрав до премьеры 316 млн рублей. Фэнтези уступила лента «Мстители: Финал», на которую до старта проката было продано билетов на 310 млн рублей.
Собрать 1 млрд рублей на третий день проката ранее удавалось «Чебурашке» и «Холопу-2».
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» ― первый фильм в трилогии по произведениям Александра Волкова. Сказку советского писателя экранизировал режиссер Игорь Волошин. Главные роли исполнили Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Дмитрий Чеботарев и Светлана Ходченкова.
В течение прошлого года цены на билеты в кино неоднократно повышались. В январе 2024-го средняя стоимость билета выросла до 373,6 рубля, а в августе — до рекордных 401,8 рубля. В августе 2023-го просмотр фильма в кинотеатрах стоил в среднем 277–283 рубля, то есть год к году цена билетов выросла примерно на 41%.