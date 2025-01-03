Peacock показал трейлер документального фильма «Дидди: Создание плохого парня»

На ютуб-канале Peacock опубликовали трейлер документального фильма «Дидди: Создание плохого парня», посвященного скандальному рэперу и музыкальному продюсеру Шону Комбсу.

Проект выйдет на стриминговом сервисе 14 января. В нем старые знакомые Пи Дидди расскажут о его детстве, пути к успеху и криминальном прошлом. «Шон Комбс — монстр», — говорит одна из участниц картины.

В фильме будут показаны ранее неизвестные видео и фото с Дидди. Люди, которые работали и дружили с артистом, поделятся своими воспоминаниями о нем. Среди них будут его стажер, визажист, охранник и продюсер Эл Б. Шур.

Авторы ленты обещают, что они расскажут о «самых темных моментах» в жизни Комбса, в том числе о его секретных вечеринках и сексуальных похождениях.

«Дидди: Создание плохого парня» создали компании Ample Entertainment, Blink Films и FGW Productions. Исполнительными продюсерами фильма выступили Ари Марк, Фил Лотт, Саммит Дэвид, Стефани Фредерик, Лора Джонс, Жюстин Кершоу и Сара Лавери.

Скандал вокруг Дидди разразился в 2023 году, когда против музыканта один за другим подали четыре иска. Комбса обвинила в изнасиловании его бывшая девушка Кэсси. Затем против рэпера выступили еще две девушки. Вскоре Дидди также обвинили в групповом изнасиловании несовершеннолетней.

В феврале 2024 года против Дидди подал иск его бывший сотрудник Родни Джонс, известный как Лил Род. Он заявил, что Комбс домогался его и вынуждал к связи с секс-работницами. В мае модель Кристал МакКинни заявила, что Дидди накачивал ее наркотиками, чтобы заняться с ней сексом. Экс-вокалистка Danity Kane Дон Ричард также обратилась в суд, обвинив Комбса в оскорблениях, нападении, сексуализированном и эмоциональном насилии.

Шона Комбса арестовали в середине сентября в связи с тремя обвинениями: в заговоре с целью рэкета, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации с применением силы, мошенничества или принуждения и перевозке людей для вовлечения в проституцию. Рэперу отказали в освобождении под залог, так что он остается под стражей. Дидди не признал себя виновным ни в одном из преступлений.

В октябре стало известно, что в отношении Комбса выдвинули обвинения по меньшей мере 120 человек. Во всех случаях музыканта обвинили в сексуализированном насилии, в том числе над 25 несовершеннолетними.