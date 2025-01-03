The Hollywood Reporter выбрал десять лучших фильмов 2024 года

Издание The Hollywood Reporter опубликовало список десяти лучших фильмов 2024 года по версии редакции.
Лидером рейтинга стала «Дюна: Часть вторая», в которой, по словам журналистов, «все элементы кино находятся на высшем уровне». «Хотя фильмы Дени Вильнева могут казаться далекими, этот волнует чувства и берет за душу», — отметили они.
Вторую строчку занял мюзикл «Злая» с блестящей ролью Синтии Эриво. Третье место отдали картине «Чужой: Ромул» Федерико Альвареса, которому удалось «привнести энергию молодости в научно-фантастическую хоррор-франшизу».
В перечень попали также мультфильм «Дикий робот» по книге Питера Брауна, нашумевший фильм ужасов «Собиратель душ» с Николасом Кейджем, индийский боевик «Схватка» и ретро-хоррор «Полночь с дьяволом».
В топ-10 включили анимационную ленту «Трансформеры: Начало», боди-хоррор «Субстанция» с Деми Мур и «Каскадеров» Дэвида Литча.
Отдельного упоминания удостоились «Дэдпул и Росомаха», «Мадам Паутина» и «Крэйвен-Охотник», но в целом 2024 год показался авторам THR неудачным для жанра супергеройского кино.
Кроме того, прошедший год не порадовал журналистов боевиками. «„Человек-обезьяна“ Дева Пателя был похож на индийского „Джона Уика“, в то время как „Ребел-Ридж“ с прорывом Аарона Пьера оказался пацифистским экшн-триллером», — написали они.
Зато THR оценил новые мультфильмы и хорроры. Критикам понравились «Головоломка 2», «Мемуары улитки», японский «Ультрамен: Восхождение», документальный фильм «По частям», «Тихое место: День первый», «Ужасающий 3» и «Носферату».