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The Hollywood Reporter выбрал десять лучших фильмов 2024 года

Сегодня в 14:23
Кадр из фильма "Дюна: Часть вторая"

Издание The Hollywood Reporter опубликовало список десяти лучших фильмов 2024 года по версии редакции.

Лидером рейтинга стала «Дюна: Часть вторая», в которой, по словам журналистов, «все элементы кино находятся на высшем уровне». «Хотя фильмы Дени Вильнева могут казаться далекими, этот волнует чувства и берет за душу», — отметили они.

Вторую строчку занял мюзикл «Злая» с блестящей ролью Синтии Эриво. Третье место отдали картине «Чужой: Ромул» Федерико Альвареса, которому удалось «привнести энергию молодости в научно-фантастическую хоррор-франшизу».

В перечень попали также мультфильм «Дикий робот» по книге Питера Брауна, нашумевший фильм ужасов «Собиратель душ» с Николасом Кейджем, индийский боевик «Схватка» и ретро-хоррор «Полночь с дьяволом».

В топ-10 включили анимационную ленту «Трансформеры: Начало», боди-хоррор «Субстанция» с Деми Мур и «Каскадеров» Дэвида Литча.

Отдельного упоминания удостоились «Дэдпул и Росомаха», «Мадам Паутина» и «Крэйвен-Охотник», но в целом 2024 год показался авторам THR неудачным для жанра супергеройского кино.

Кроме того, прошедший год не порадовал журналистов боевиками. «„Человек-обезьяна“ Дева Пателя был похож на индийского „Джона Уика“, в то время как „Ребел-Ридж“ с прорывом Аарона Пьера оказался пацифистским экшн-триллером», — написали они.

Зато THR оценил новые мультфильмы и хорроры. Критикам понравились «Головоломка 2», «Мемуары улитки», японский «Ультрамен: Восхождение», документальный фильм «По частям», «Тихое место: День первый», «Ужасающий 3» и «Носферату».

«Афиша Daily» тоже подвела итоги года. Василий Говердовский выбрал 10 лучших мини-сериалов, а Никита Лаврецкий назвал 10 любимых фильмов 2024-го.

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