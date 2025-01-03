The Hollywood Reporter выбрал десять лучших фильмов 2024 года

Лидером рейтинга стала «Дюна: Часть вторая», в которой, по словам журналистов, «все элементы кино находятся на высшем уровне». «Хотя фильмы Дени Вильнева могут казаться далекими, этот волнует чувства и берет за душу», — отметили они.