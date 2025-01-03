Уральца оштрафовали из‑за катаний с Дедом Морозом на привязанной к машине елке

Штраф в размере 1000 рублей получил житель Челябинска, прокативший пассажира в костюме Деда Мороза на привязанной к машине елке. Экстремальный заезд они опубликовали в своих соцсетях.
Как пишет Госавтоинспекция по Челябинской области, всех участников экстремального заезда вызвали для составления административного протокола. За рулем Audi находился мужчина 1995 года рождения, которого ранее трижды привлекали к административной ответственности.
Участников заезда из автосообщества «Мажорка» оштрафовали по административным статьям о перевозке людей вне кабины автомобиля и нарушение дорожного движения пешеходом, повлекшее помехи другим транспортным средствам.
В 2021 году пермяка штрафовали за катание на SUP-борде по затопленной после дождя улице. Видео с ним тоже появилось в соцсетях и привлекло внимание дорожных патрульных.