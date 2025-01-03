Рок-музыкант Оззи Осборн признался, что терпеть не может Рождество. Об этом написал The Sun.
Осборн подчеркнул, что «ненавидит Рождество» и не любит открывать «чертовы подарки». «Что за гребаная порча бумаги», — отметил он.
«Я просто ненавижу это [Рождество]. Все останавливается. Когда я выпивал, это был неплохой повод не просыхать в течение двух недель. Теперь же я просто ненавижу это», — сказал Осборн.
Музыкант вспомнил, как однажды купил бочку алкоголя объемом в 105 литров — только чтобы пережить праздники. «Я выпил ее еще до того, как наступил проклятый канун Рождества», — заявил Оззи.
В данный момент Осборн пытается освободиться от зависимости от алкоголя и наркотиков. Недавно он признался, что «еще не полностью трезв» и сталкивается с искушениями.
Тем не менее Оззи стремится вести более здоровый образ жизни. В 2020 году у него диагностировали болезнь Паркинсона, а в 2023 году Осборн перенес операцию на позвоночнике.
В будущем артист, по словам его коллеги Гизера Батлера, хотел бы собрать группу Black Sabbath ради прощального концерта. Сам Оззи признавался, что «с радостью ухватится за шанс» выступить с барабанщиком и одним из основателей Black Sabbath Биллом Уордом.