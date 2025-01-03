Рок-музыкант Оззи Осборн признался, что терпеть не может Рождество. Об этом написал The Sun.

Осборн подчеркнул, что «ненавидит Рождество» и не любит открывать «чертовы подарки». «Что за гребаная порча бумаги», — отметил он.

«Я просто ненавижу это [Рождество]. Все останавливается. Когда я выпивал, это был неплохой повод не просыхать в течение двух недель. Теперь же я просто ненавижу это», — сказал Осборн.