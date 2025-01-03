Эндрю Гарфилд заявил, что не появится в «Человеке-пауке-4». Он отрицал участие и в третьей части

Актер Эндрю Гарфилд заявил в интервью журналу GQ, что не появится в четвертом фильме о Человеке-пауке, который выйдет в 2026 году. Но ему сложно верить, признал сам артист.

Дело в том, что Гарфилд так же отрицал свое участие в третьей части франшизы — «Человек-паук: Нет пути домой». Но в результате Питер Паркер в его исполнении предстал на экране наряду с версиями Тоби Магуайера и Тома Холланда.

Тем не менее Гарфилд настаивает, что не подписывал контракт об участии в новой картине. «Я вас разочарую», — отметил он. Актер также сказал, что слухи о главной роли в фильме Мартина Скорсезе об Иисусе тоже ложны.