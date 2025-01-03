Япония призвала туристов не ездить в Токио и Киото, в которые активно путешествуют австралийцы

Совет по туризму Японии попросил туристов сменить цель путешествия с Токио и Киото на Канадзаву и города в регионе Тохоку. Призыв прозвучал на фоне массового приезда путешественников из Австралии, которое бьет рекорды, пишет The Guardian.
С января по ноябрь 2024 года Японию посетили около 807 тыс. австралийцев, что почти на 200 тыс. больше предыдущего рекорда 2019 года. Чаще всего путешественники выбирают Токио, Осаку и Киото. Австралийцы, помимо прочего, остаются в стране дольше, чем туристы из других стран.
Япония столкнулась с чрезмерным туризмом после окончания пандемии. Директор филиала Японской национальной туристической организации (JNTO) в Сиднее Наоки Китадзава предложил туристам познакомиться с сельскими районами вместо крупных городов.
По данным сервиса по бронированию путешествий Flight Centre, бум путешествий в Японию не сбавит темпов. За первые три месяца 2025 года количество проданных билетов на рейсы из Австралии в Японию увеличится на одну пятую по сравнению с 2024-м.
«Цифры ужасающие. Когда у вас так много людей, нет никакого покоя, поэтому многие наши туры теперь <…> стараются избегать самых популярных туристических мест», — рассказала гендиректор туркомпании Japan Holidays Джуди Лакстон.
Власти Японии подготовили план по борьбе с чрезмерным туризмом еще осенью 2023 года. Они намерены рассредоточить путешественников по малопопулярным локациям.