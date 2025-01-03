Япония призвала туристов не ездить в Токио и Киото, в которые активно путешествуют австралийцы

Совет по туризму Японии попросил туристов сменить цель путешествия с Токио и Киото на Канадзаву и города в регионе Тохоку. Призыв прозвучал на фоне массового приезда путешественников из Австралии, которое бьет рекорды, пишет The Guardian.

С января по ноябрь 2024 года Японию посетили около 807 тыс. австралийцев, что почти на 200 тыс. больше предыдущего рекорда 2019 года. Чаще всего путешественники выбирают Токио, Осаку и Киото. Австралийцы, помимо прочего, остаются в стране дольше, чем туристы из других стран.