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Лили-Роуз Депп рассказала, какой фильм с участием отца травмировал ее в детстве

Сегодня в 11:18
Фото: lilyrose_depp

Актриса Лили-Роуз Депп («Носферату», «Танцовщица») рассказала в интервью Harper’s Bazaar, какой фильм с участием ее отца Джонни Деппа травмировал ее в детстве.

Лили-Роуз разрешили посмотреть ленту «Эдвард Руки-ножницы» Тима Бертона, когда ей было всего три года. Джонни Депп в картине играет доброго, но пугающего мальчика с лезвиями вместо пальцев.

«Меня это травмировало. Не потому что я думала, что он страшный, а потому что все были так жестоки с ним, и я очень расстроилась», — вспомнила Лили-Роуз. Актриса призналась, что до сих пор отказывается пересматривать фильм из‑за его концовки.

«Я помню, как она меня потрясла, что странно, поскольку у меня не так много воспоминаний о том времени, когда я была маленькой. Это тяжелое воспоминание из детства», — подчеркнула она.

Депп отметила, что на нее, вероятно, повлиял интерес отца к готическим фильмам. «Мы очень разные актеры, но, конечно, ты продукт своего окружения, и это мир, который мне всегда был очень интересен», — сказала артистка.

Лили-Роуз добавила, что ее «интересует темная сторона вещей». Актриса наслаждается скрытым и таинственным «потому что нет ничего откровенно темного». «Это самые сложные вещи», — пояснила она.

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