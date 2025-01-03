Лили-Роуз Депп рассказала, какой фильм с участием отца травмировал ее в детстве

Актриса Лили-Роуз Депп («Носферату», «Танцовщица») рассказала в интервью Harper’s Bazaar, какой фильм с участием ее отца Джонни Деппа травмировал ее в детстве.
Лили-Роуз разрешили посмотреть ленту «Эдвард Руки-ножницы» Тима Бертона, когда ей было всего три года. Джонни Депп в картине играет доброго, но пугающего мальчика с лезвиями вместо пальцев.
«Меня это травмировало. Не потому что я думала, что он страшный, а потому что все были так жестоки с ним, и я очень расстроилась», — вспомнила Лили-Роуз. Актриса призналась, что до сих пор отказывается пересматривать фильм из‑за его концовки.
«Я помню, как она меня потрясла, что странно, поскольку у меня не так много воспоминаний о том времени, когда я была маленькой. Это тяжелое воспоминание из детства», — подчеркнула она.
Депп отметила, что на нее, вероятно, повлиял интерес отца к готическим фильмам. «Мы очень разные актеры, но, конечно, ты продукт своего окружения, и это мир, который мне всегда был очень интересен», — сказала артистка.
Лили-Роуз добавила, что ее «интересует темная сторона вещей». Актриса наслаждается скрытым и таинственным «потому что нет ничего откровенно темного». «Это самые сложные вещи», — пояснила она.