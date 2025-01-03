Лили-Роуз Депп рассказала, какой фильм с участием отца травмировал ее в детстве

Лили-Роуз разрешили посмотреть ленту «Эдвард Руки-ножницы» Тима Бертона, когда ей было всего три года. Джонни Депп в картине играет доброго, но пугающего мальчика с лезвиями вместо пальцев.

«Меня это травмировало. Не потому что я думала, что он страшный, а потому что все были так жестоки с ним, и я очень расстроилась», — вспомнила Лили-Роуз. Актриса призналась, что до сих пор отказывается пересматривать фильм из‑за его концовки.