Песня «Birds of a Feather» Билли Айлиш стала самым прослушиваемым треком на Spotify в 2024 году

Песня «Birds of a Feather» американской певицы Билли Айлиш стала самым прослушиваемым треком на стриминговой платформе Spotify в 2024 году. Об этом сообщил Hypebeast со ссылкой на Interscope.
Композицию прослушали 1,781 млрд раз. Вторая по популярности песня, «Espresso» Сабрины Карпентер, набрала 1,778 млрд прослушиваний. Она лидировала вплоть до конца года, но в итоге уступила треку Айлиш.
«Birds of a Feather» вошла в состав третьего студийного альбома Билли Айлиш, который представили 17 мая 2024 года. Песня оказывалась на второй строчке в чарте Billboard Hot 100. 27 сентября Айлиш опубликовала клип на трек.
Spotify в начале декабря подвел итоги года. По подсчетам платформы, самой популярной исполнительницей стриминга стала Тейлор Свифт.