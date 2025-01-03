В Милане запретили курить на улицах

В итальянском городе Милане запретили курить на улицах с 1 января. Об этом сообщил CNN.
Запрет распространился на все общественные места. Нарушителям грозят штрафы в размере от 40 до 240 евро (от 4500 до 28 000 рублей). Это самые жесткие меры по борьбе с курением в Италии, где курит почти четверть населения.
В Милане и его пригородах около 7% всех вредных выбросов приходится на курение. В 2020 году власти города приняли законопроект о чистом воздухе. Он ограничил возможности для курения табака, но не коснулся вейпов и электронных сигарет.
Жителям Милана тогда запретили курить на детских площадках, автобусных остановках и спортивных аренах. Теперь же они смогут курить на улице, только если находятся в изолированных местах на расстоянии 10 метров от других людей.