Меган Маркл выпустит кулинарное лайфстайл-шоу на Netflix. Взгляните на трейлер

На ютуб-канале стриминговой платформы Netflix появился трейлер реалити-шоу «С любовью, Меган» — нового проекта бывшей актрисы и герцогини Сассекской Меган Маркл. Он выйдет на сервисе 15 января.
Проект, как утверждают его создатели, «переосмыслит жанр лайфстайл-передач, смешивая практические рекомендации, как сделать что‑то, с откровенными беседами с друзьями». Судя по трейлеру, он будет вариацией кулинарного шоу.
«Меган делится личными советами и хитростями, предпочитая игривость совершенству и подчеркивая, как легко может быть создавать красоту даже в самых неожиданных условиях», — рассказали в описании сериала.
Маркл добавила в трейлере, что «всегда любила находить что‑то обычное и улучшать это, удивлять людей моментами, которые показывают, что о них думали». В ролике появился супруг Маркл — британский принц Гарри.
Ранее он анонсировал документальный сериал об игре в поло — он тоже выйдет на Netflix. Принц Гарри и Меган подписали с платформой контракт на 100 млн долларов, в рамках которого они готовят контент для стриминга.