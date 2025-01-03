Умерла дизайнер Роcита Миссони, основательница модного дома Missoni

Итальянский дизайнер Роcита Миссони, основательница модного дома Missoni, скончалась в возрасте 93 лет. Об этом сообщило издание La Repubblica.
Модельер умерла 2 января в итальянской коммуне Сумираго. Обстоятельства ее смерти не раскрываются. У Миссони остались двое детей и девять внуков.
Роcита Миссони, в девичестве Джельмини, родилась в Голасекке в 1931 году. Ее семья владела вышивальной фабрикой. В 1948 году она поехала в Лондон, чтобы улучшить свой английский. Там она впервые увидела своего будущего мужа Оттавио.
В 1953 году пара поженилась, и тогда же запустила трикотажную мастерскую Missoni, впоследствии превратившуюся в модный дом. В 1996 году Роcита и Оттавио передали контроль над бизнесом своим трем детям Витторио, Луке и Анжеле.