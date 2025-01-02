Частный самолет Пабло Эскобара превратили в апартаменты, которые можно арендовать на Airbnb

Частный самолет Boeing 727, некогда принадлежавший колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару, превратили в апартаменты, которые можно арендовать на Airbnb. Об этом написал New York Post.

Самолет стоит в Бристоле. Он был выпущен в 1968 году для авиакомпани Japan Airlines. В 1980 году его переоборудовали в частный борт. Boeing 727 продолжал совершать рейсы вплоть до 2012 года, после чего оказался заброшен.

Бизнесмен Джонни Палмер преобразовал его в отель. Проект одобрил городской совет Бристоля. Теперь за 1055 долларов в самолете можно провести ночь. Гостей ждут две спальни, джакузи и сауна, а также комфортные туалеты и душевые.

Интерьер апартаментов оформлен с помощью панелей из орехового дерева, кожаных кресел и позолоты. В салоне сохранилась оригинальная и полностю оборудованная кабина пилота.

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Крыльев и двигателей же самолет лишился. Зато у него работают трап, осветительные приборы, кухня и холодильник. «То, что находится внутри, установлено в 1981 году, до моего рождения, и все, что мы сделали, — это отреставрировали все настолько хорошо, насколько смогли», — поделился Палмер.

Он поделился, что сам выполнил большую часть электромонтажных работ, но привлекал к реставрации самолета многих специалистов, в частности, сантехника и плотника. На все работы ушло несколько лет.

«В промышленных зонах людям все равно, что вы делаете, потому что визуально они не очень-то красивы, и это дает творческий простор для создания странных вещей, например, самолетов», — отметил предприниматель.

Он признался, что теперь его проект приносит людям радость. Апартаменты забронированы практически полностью в течение всего года, а пик популярности приходится на август.

Кроме того, Палмер регулярно устраивает дни открытых дверей для местных жителей. Они позволяют бристольцам увидеть новую достопримечательность, а также собрать деньги на благотворительность.