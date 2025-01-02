Частный самолет Пабло Эскобара превратили в апартаменты, которые можно арендовать на Airbnb

1 января / 20:29
Вышел первый тизер третьего сезона «Игры в кальмара»
Вчера / 20:08
Tyler, The Creator поделился любимыми песнями 2024 года
Вчера / 19:24
В Таиланде в аварию попал автобус с российскими туристами. Пострадали 35 человек
Вчера / 18:35
Наташа Ротуэлл рассказала об истории своего персонажа в третьем сезоне «Белого лотоса»
Вчера / 17:45
В Великобритании нашли женщину, которая пропала 52 года назад
Вчера / 16:55
Второй сезон «Игры в кальмара» показал лучший результат по просмотрам за премьерную неделю
Вчера / 16:40
Умерла старейшая олимпийская чемпионка Агнеш Келети
Вчера / 15:56
Состояние 500 богатейших людей мира превысило 10 триллионов долларов
Вчера / 14:59
Меган Маркл вернулась в инстаграм* с новогодним постом
Вчера / 14:30
Леопард-долгожитель Валера попал на камеры в нацпарке Приморья
Вчера / 13:39
Джастин Бальдони подал в суд на The New York Times из‑за публикаций о его конфликте с Блейк Лайвли
Вчера / 13:32
Кристен Стюарт и Стивен Ян в трейлере драмы «Люби меня»
Вчера / 12:57
Житель Сахалина выиграл в лотерею 1 млрд рублей
Вчера / 12:49
Москвичам пообещали «апрельскую оттепель» на Рождество
Вчера / 10:28
«Новый год, новая я»: Рианна рассказала, что не пила алкоголь год
Вчера / 10:09
Во Франции в Новый год сожгли почти 1000 автомобилей
Вчера / 09:18
Умерла известная своими пластическими операциями Джоселин Вильденштейн
1 января / 19:24
Иностранцев будут признавать нежелательными в России, если их дети получат такой статус
1 января / 18:22
Впервые на чемпионате мира по блицу победили два шахматиста ― Карлсен и Непомнящий
1 января / 17:05
Илон Маск переименовался в X в Kekius Maximus и спровоцировал рост одноименного мемкоина
1 января / 16:08
«Волшебник изумрудного города» побил рекорд по предпродажам билетов в российском прокате
1 января / 15:01
Северное сияние наблюдали в нескольких регионах в новогоднюю ночь
1 января / 14:16
Налоги, штрафы ПДД и проезд: что подорожало с 1 января
31 декабря / 20:31
Генеалогический сервис MyHeritage удалит данные россиян
31 декабря / 17:03
Нидерланды откроют архив с делами людей, обвиняемых в сотрудничестве с нацистами во время войны
31 декабря / 16:38
Кабмин РФ ввел повышенные пошлины на жареный и растворимый кофе из «недружественных стран»
31 декабря / 15:53
На Чукотке показали новогоднее обращение Путина
31 декабря / 15:32
Хидэо Кодзима приостановил разработку хоррор-игры OD из‑за забастовки SAG-AFTRA
31 декабря / 15:27
Грабитель в Лондоне украл дорогие сумочки и драгоценности на 10 млн фунтов стерлингов
31 декабря / 14:34
«Праздники выдались непростыми»: Уилл Феррелл пришел на хоккей в образе хмурого Бадди из «Эльфа»
31 декабря / 13:52
Клуб собаководов признал породу исландская овчарка. Она упоминалась еще Шекспиром
31 декабря / 13:50
РКН раскрыл основания для исключения из реестра блогеров
31 декабря / 13:35
«Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи ЧМ-2026 по футболу
31 декабря / 13:15
180 млн рублей: в МВД назвали самый большой перевод мошенникам в 2024 году
31 декабря / 12:53
Мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» вышел в «цифре»

Частный самолет Пабло Эскобара превратили в апартаменты, которые можно арендовать на Airbnb

Вчера в 20:56
Фото: Airbnb

Частный самолет Boeing 727, некогда принадлежавший колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару, превратили в апартаменты, которые можно арендовать на Airbnb. Об этом написал New York Post.

Самолет стоит в Бристоле. Он был выпущен в 1968 году для авиакомпани Japan Airlines. В 1980 году его переоборудовали в частный борт. Boeing 727 продолжал совершать рейсы вплоть до 2012 года, после чего оказался заброшен.

Бизнесмен Джонни Палмер преобразовал его в отель. Проект одобрил городской совет Бристоля. Теперь за 1055 долларов в самолете можно провести ночь. Гостей ждут две спальни, джакузи и сауна, а также комфортные туалеты и душевые.

Интерьер апартаментов оформлен с помощью панелей из орехового дерева, кожаных кресел и позолоты. В салоне сохранилась оригинальная и полностю оборудованная кабина пилота.

1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7

Крыльев и двигателей же самолет лишился. Зато у него работают трап, осветительные приборы, кухня и холодильник. «То, что находится внутри, установлено в 1981 году, до моего рождения, и все, что мы сделали, — это отреставрировали все настолько хорошо, насколько смогли», — поделился Палмер.

Он поделился, что сам выполнил большую часть электромонтажных работ, но привлекал к реставрации самолета многих специалистов, в частности, сантехника и плотника. На все работы ушло несколько лет.

«В промышленных зонах людям все равно, что вы делаете, потому что визуально они не очень-то красивы, и это дает творческий простор для создания странных вещей, например, самолетов», — отметил предприниматель.

Он признался, что теперь его проект приносит людям радость. Апартаменты забронированы практически полностью в течение всего года, а пик популярности приходится на август.

Кроме того, Палмер регулярно устраивает дни открытых дверей для местных жителей. Они позволяют бристольцам увидеть новую достопримечательность, а также собрать деньги на благотворительность.

«Я всегда хотел иметь частный самолет, и это была возможность его получить. Я никогда не хотел летать, мне хотелось просто иметь частный самолет, так что это было идеальное. Я просто думаю, что они классные» — сказал Палмер.

Расскажите друзьям
Теги:
Boeing
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами