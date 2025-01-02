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В Таиланде в аварию попал автобус с российскими туристами. Пострадали 35 человек

Сегодня в 19:24
Фото: Annie Spratt/Unsplash

В Таиланде попал в аварию туристический автобус, в котором находились 37 россиян. Его водитель потерял управление, сообщило издание Matichon.

Автобус въехал в ограждение, установленное возле пункта сбора платы за проезд, после чего столкнулся с легковым автомобилем. В последнем находились три человека, им потребовалась госпитализация.

По меньшей мере 27 находившихся в автобусе россиян и еще пять иностранцев также получили травмы. Им уже оказали медицинскую помощь. На место прибыл микроавтобус, который отвез уцелевших туристов в отель в Паттайе.

Власти Таиланда начали расследование, чтобы установить причину ДТП. Удалось ли полиции поговорить с водителем автобуса, неясно. Он серьезно пострадал и находится в больнице Банг Ламунг.

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