В Таиланде в аварию попал автобус с российскими туристами. Пострадали 35 человек

В Таиланде попал в аварию туристический автобус, в котором находились 37 россиян. Его водитель потерял управление, сообщило издание Matichon.
Автобус въехал в ограждение, установленное возле пункта сбора платы за проезд, после чего столкнулся с легковым автомобилем. В последнем находились три человека, им потребовалась госпитализация.
По меньшей мере 27 находившихся в автобусе россиян и еще пять иностранцев также получили травмы. Им уже оказали медицинскую помощь. На место прибыл микроавтобус, который отвез уцелевших туристов в отель в Паттайе.
Власти Таиланда начали расследование, чтобы установить причину ДТП. Удалось ли полиции поговорить с водителем автобуса, неясно. Он серьезно пострадал и находится в больнице Банг Ламунг.