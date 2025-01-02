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Наташа Ротуэлл рассказала об истории своего персонажа в третьем сезоне «Белого лотоса»

Сегодня в 18:35
Фото: HBO

Американская актриса Наташа Ротуэлл, которая вернется к роли Белинды в третьем сезоне сериала «Белый лотос», рассказала в интервью Entertainment Weekly о будущем своего персонажа.

В новых эпизодах шоу, по словам Ротуэлл, Белинда вновь окажется на роскошном велнес-курорте, но на этот раз в качестве не менеджера, а гостьи. Вместе с другими отдыхающими она приедет в Таиланд.

«Она будет гостьей в первый раз, несмотря на то, что она будет проходить обучение, а вся поездка будет рабочей. Она остановится в отеле, а это то, чего она раньше не делала, так что мы увидим, как она погружается в иную сторону жизни „Белого лотоса“», — поделилась актриса.

Ротуэлл отметила, что новый сезон сериала будет «волшебством». «Я приходила на съемочную площадку, даже когда это был не мой съемочный день, просто чтобы посмотреть, как происходит магия», — добавила она.

Почему Белинда переедет с Гавайев в Таиланд, артистка раскрывать не стала. Она призналась, что не может этого сделать из‑за условий контракта. Ротуэлл пояснила, что Белинда «участвует в своего рода программе обмена, чтобы узнать больше о программах оздоровления».

По мнению актрисы, ее героиня переживет культурный шок, а также впервые столкнется с миром роскоши и первоклассного сервиса. «Это действительно крутое исследование статуса и ее пути, а еще примирение с тем фактом, что ее мечты о владении спа-салоном так и не сбылись», — подчеркнула Ротуэлл.

«Она думает, что бросится в омут с головой, узнает больше о себе и, надеюсь, снова загорится мечтой. Это действительно прекрасно, что происходит в этом сезоне с Белиндой, ее глаза открываются по-новому», — добавила она.

Новые серии «Белого лотоса» выйдут 16 февраля на стриминговом сервисе HBO. В них появятся Уолтон Гоггинс, Кэрри Кун, Лесли Бибб, Джейсон Айзекс, Паркер Поузи, Мишель Монахан, Эйми Лу Вуд, Патрик Шварценеггер и Лалиса Манобан из Blackpink. Cреди персонажей впервые будет сын Белинды.

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