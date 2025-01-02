В Великобритании нашли женщину, которая пропала 52 года назад

В Великобритании нашли женщину, которая пропала еще подростком 52 года назад. Об этом написал The Guardian.

На момент исчезновения Шейле Фокс было 16 лет, она жила в Ковентри со своими родителями. Полиция тогда посчитала, что девушка могла уехать сама, а ее семья подозревала, что у Шейлы завязались отношения с мужчиной.

Девушку безуспешно искали в течение многих лет. Недавно полиция обнаружила среди старых дел фотографию юной Фокс и опубликовала ее в интернете. Спустя всего несколько часов местоположение Шейлы стало известно следователям.

Выяснилось, что Фокс теперь живет в другой части страны. Она здорова, сейчас ей уже 68 лет. Как именно Шейла оказалась на другом конце Великобритании и почему она не связывалась все эти годы с родственниками, полиция не раскрыла.