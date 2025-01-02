Умерла старейшая олимпийская чемпионка Агнеш Келети

В Будапеште умерла пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Агнеш Келети. Она была старейшей победительницей Олимпийских игр в мире. О ее кончине написал The Guardian.

Келети скончалась в возрасте 103 лет. В Международном олимпийском комитете спортсменку назвали «величайшей гимнасткой, рожденной в Венгрии», чья «жизнь и карьера были тесно переплетены с политикой ее страны и ее религией».

Агнеш Келети родилась в Будапеште 9 января 1921 года. Она вступила в Национальную ассоциацию гимнастики в 1938 году и выиграла первый чемпионат страны спустя два года.

В 1940 году Келети запретили заниматься любыми видами спорта из‑за ее еврейского происхождения. Во время Второй мировой войны Агнеш избежала заключения в концлагере, получив поддельные документы и спрятавшись в деревне.

Келети потеряла в Освенциме отца и нескольких родственников. После войны Агнеш вернулась к занятиям спортом. Она стала олимпийской чемпионкой в 1952 году в Хельсинки, а затем выиграла еще четыре золота на Играх 1956 года в Мельбурне.