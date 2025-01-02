Состояние 500 богатейших людей мира превысило 10 триллионов долларов

В 2024 году совокупное состояние 500 богатейших людей мира превысило 10 трлн долларов. Об этом сообщил Bloomberg.
Самым обеспеченным человеком стал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, его состояние достигло 442,1 млрд. В тройку главных богачей вошли также создатель фейсбука* Марк Цукерберг и исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг.
К увеличению общего состояния привело подорожание акций технологических компаний. Восемь владельцев технологических компаний заработали в 2024 году более 600 млрд долларов.
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США улучшила показатели бизнесменов. За пять недель после избрания Трампа миллиардеры заработали 505 млрд долларов — 34% от годового показателя.
Результаты выборов спровоцировали исторический рост цифровых активов: биткоин преодолел отметку в 100 тыс. долларов. Это заметно повлияло на состояние криптомиллионеров, в частности Чанпэна Чжао из Binance Holdings.
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.