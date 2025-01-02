Второй сезон «Игры в кальмара» показал лучший результат по просмотрам за премьерную неделю

Второй сезон «Игры в кальмара» побил рекорд по просмотрам за премьерную неделю. Об этом сообщает Games Radar.

По данным Netflix, за первую неделю второй сезон набрал 68 млн просмотров. Таким образом, он обогнал «Уэнсдей», которая набрала 50,1 млн просмотров за первую неделю.

Ранее стало известно, что «Игра в кальмара» заняла первую строчку в рейтинге популярности сериалов Netflix во всех 93 странах, где работает стриминг.

Действие второго сезона происходит через три года после того, как Сон Ки Хун победил в «Игре в кальмара». В продолжении он отправится на задание. После ужасов, которые он пережил в прошлый раз, ему предстоит раскрыть правду об этих играх.