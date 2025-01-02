Меган Маркл вернулась в инстаграм* с новогодним постом

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вернулась в инстаграм*. Она опубликовала первое видео в своем новом аккаунте с ником @meghan, на который подписались уже более 700 тысяч человек.
Ролик показал бывшую актрису и супругу британского принца Гарри, бегущей по побережью. Маркл двигается спиной к камере, после чего выводит надпись «2025» на песке.
По информации ABC News, видео снял сам принц Гарри на пляже в Калифорнии. Эта публикация — первая для Маркл за последние пять лет.
В 2018 году Меган отказалась от личных соцсетей в преддверии свадьбы. После этого ее фотографии появлялись в аккаунте @KensingtonRoyal вместе со снимками принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также позднее на странице @SussexRoyal.
В 2020 году герцог и герцогиня Сассекские объявили о выходе из королевской семьи, после чего они перестали появляться в соцсетях. Личный аккаунт пара так и не завела, хотя до замужества Маркл активно пользовалась социальными платформами.
В интервью SXSW в 2024 году Меган заявляла, что держится подальше от соцсетей «ради собственного благополучия». Герцогиня называла соцсети токсичными, а комментарии в них жестокими и «почти невозможными, чтобы пережить».
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.