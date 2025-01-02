Леопард-долгожитель Валера попал на камеры в нацпарке Приморья

Редкий дальневосточный леопард-долгожитель Валера попал на камеры в Приморье. Об сообщает пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».
Средняя продолжительность жизни дальневосточных леопардов около 11-12 лет. Валера же в этом году «отпразднует» юбилей — 15 лет.
В нацпарке отметили, что леопард стал рекордсменом по количеству фиксаций автоматическими камерами. По данным мониторинга, было получено более 400 снимков, что говорит о высокой активности зверя.
«Несмотря на солидный возраст, старожил проявляет комфортное поведение и даже тесно общается с противоположным полом. В 2021 году Валера отметился с молодыми самками на „свиданиях“», — говорится в сообщении.