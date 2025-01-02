Кристен Стюарт и Стивен Ян в трейлере драмы «Люби меня»

В сети появился первый трейлер сай-фай драмы «Люби меня». Ее премьера состоится 31 января 2025 года.
Сюжет рассказывает о роботах, которые встречаются спустя долгое время после того, как на планете вымерли все люди. С помощью интернета они пытаются узнать, что значит любить и быть живым.
Главные роли исполнили Кристен Стюарт («Сумерки», «Спенсер») и Стивена Яна («Минари», «Грызня»). Кресла режиссеров заняли Сэм и Энди Зучер.
Впервые «Люби меня» показали на фестивале «Сандэнс». Там лента получила премию Альфреда П. Слоуна, которая вручается выдающемуся фильму, темой которого является наука или технология, или в котором ученый, инженер или математик является главным героем.