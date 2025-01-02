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Джастин Бальдони подал в суд на The New York Times из‑за публикаций о его конфликте с Блейк Лайвли

Сегодня в 13:39
Кадр из фильма "Все закончится на нас". Изображение: Wayfarer Studios

Американский актер и режиссер Джастин Бальдони подал в суд на издание The New York Times из‑за публикаций о его конфликте с актрисой Блейк Лайвли, звездой его фильма «Все закончится на нас». Об этом сообщил Variety.

По мнению Бальдони, журналисты оклеветали его и опирались в своих материалах исключительно на слова Лайвли. Та обвинила коллегу в харрасменте и попытке очернить ее репутацию.

Бальдони стал не единственным, кто пожаловался на The New York Times. С иску присоединились еще девять человек, в числе которых — продюсеры Джейми Хит и Стив Саровиц.

Они утверждают, что газета полагалась на «выбранные и измененные сообщения, лишенные необходимого контекста и намеренно объединенные для введения в заблуждение». В издании не согласились с этим видением их работы.

«Наша история была дотошно и ответственно изложена, — подчеркнул представитель The New York Times, — Она основана на обзоре тысяч страниц оригинальных документов, включая текстовые сообщенияи электронные письма».

Поводом для иска стала статья «„Мы можем похоронить любого“: внутри голливудской клеветнической машины» из 4000 слов. В ней журналисты Меган Туи, Майк Макинтайр и Джули Тейт рассказали о якобы спланированной кампании по дискредитации Блейк Лайвли в СМИ.

Ранее сообщалось, что Бальдони готовит встречный иск против Лайвли. По словам адвоката кинематографиста, встречный иск шокирует публику.

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