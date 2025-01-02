Житель Сахалина выиграл в лотерею 1 млрд рублей

Житель Сахалина выиграл в лотерее «Русское лото» 1 млрд рублей. Об этом сообщает РБК.
Предварительно билет, выигравший такой приз, был куплен на сайте «Столото» с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области.
Это четвертый человек, кто выиграл 1 млрд рублей в России. Еще 90 человек выиграли более 1 млн рублей, а 81 человек — 123 457 рублей.
Всего в розыгрыше «Новогодний миллиард» победными стали 11 920 044 билета. В тираже было разыграно 3,65 млрд руб. «Это абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди российских лотерей», — сообщили в «Русском лото».
В прошлом году токарь и логопед из Тюмени Юрий и Светлана Семеновы выиграли 1 млрд рублей. Супруги узнали о своей удаче во время прямого эфира шоу «Новогодний миллиард», собрали документы и отправились в Москву, где в офисе «Столото» оформили выигрыш. В первую очередь Семеновы хотят купить «просторное жилье» в родном городе, а также «поделиться деньгами с детьми» и «поправить здоровье».