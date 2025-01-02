Москвичам пообещали «апрельскую оттепель» на Рождество

В московском регионе на Рождество ожидается «апрельская оттепель». Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
По его словам, москвичей и гостей столицы ждет плюсовая температура. Воздух в городе и его окрестностях прогреется до двух градусов. Погода будет дождливой.
8 января, в последний день новогодних каникул, станет еще теплее. Градусники в Московской области покажут до плюс 2-4 градусов — такая же погода установилась 2 января.
Предрождественские дни в Москве будут более холодными, обещают в Гидрометцентре. Метеорологи прогнозируют до минус шести градусов, снег и гололедицу.