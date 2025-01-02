«Новый год, новая я»: Рианна рассказала, что не пила алкоголь год

Рианна рассказала, что год воздерживалась от алкоголя.

Певица опубликовала в своих соцсетях видео, на котором она отсчитывает секунды до наступления Нового года, а затем заявляет: «Я не пила весь год». В подписи к посту она написала: «Новый год, новая я».

Было ли годичное воздержание от алкоголя краткосрочным решением или же она собирается отказываться от него и дальше, неизвестно. Рианна также не рассказала о причинах воздержания.

Ранее Энтони Хопкинс отпраздновал 49-летие трезвости. «Сорок девять лет назад я остановился. Сначала мне было так весело. Но потом я понял, что у меня большие, большие проблемы, потому что я ничего не мог вспомнить, и я вел машину пьяным до мозга костей.