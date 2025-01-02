Во Франции в Новый год сожгли почти 1000 автомобилей

Во Франции в новогоднюю ночь было подожжено 984 автомобиля. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики.
В результате расследования 420 человек арестовали и еще 310 нарушителей правопорядка поместили под стражу.
Министр внутренних дел Франции Бруно Ритейро рассказал, что множество инцидентов также было связано с запуском фейерверков, в том числе в стражей правопорядка и пожарных.
Из‑за этого пострадали несколько человек. Так, в Лионе двухлетняя девочка получила ранения лица и глаза, когда в коляску попал зажженный фейерверк. Еще один человек попал в больницу в критическом состоянии.