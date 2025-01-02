Умерла известная своими пластическими операциями Джоселин Вильденштейн

В возрасте 84 лет умерла швейцарская светская львица и поклонница пластической хирургии Джоселин Вильденштейн. Об этом сообщает The Guardian.
О ее смерти объявил муж Ллойд Кляйн. По его словам, Вильденштейн скончалась во сне поздним вечером 31 декабря 2024 года в своем номере в Париже, где они временно проживали.
Кляйн заявил, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. По данным Daily Mail, женщина умерла из‑за легочной эмболии.
Вильденштейн стала нью-йоркской светской львицей после того, как вышла замуж за арт-дилера Алека Вильденштейна — представителя французской династии торговцев предметами искусства и чистокровными скакунами, с которым у нее родилось двое детей.
Она была известна в интернете как «женщина-кошка». Экспериментировать со внешностью она начала в середине 1980-х, сделав себе операцию, чтобы больше походить на львицу. Всего, по данным Daily Mail, она потратила на операции около 2 млн фунтов стерлингов (около 254 млн р.).