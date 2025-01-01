Вышел первый тизер третьего сезона «Игры в кальмара»

Спустя неделю после релиза второго сезона «Игры в кальмара» Netflix официально анонсировал выход третьего. Новые серии ожидаются в 2025 году, более точной даты пока нет. Ранее создатель сериала Хван Дон Хек говорил, что продолжение, вероятно, выйдет летом или осенью.