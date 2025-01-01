Вышел первый тизер третьего сезона «Игры в кальмара»

Спустя неделю после релиза второго сезона «Игры в кальмара» Netflix официально анонсировал выход третьего. Новые серии ожидаются в 2025 году, более точной даты пока нет. Ранее создатель сериала Хван Дон Хек говорил, что продолжение, вероятно, выйдет летом или осенью.
Одновременно стриминговый сервис запостил первый тизер-трейлер третьего сезона. В нем Netflix подтвердил, что этот сезон станет финалом истории.
Второй сезон появился на стриминге 26 декабря и получил смешанные отзывы критиков. Журналисты жалуются, что второй сезон более затянут, слишком похож на первый и не привносит дополнительной глубины в мифологию мира. При этом многие хвалят, как проект поднимает современные социальные проблемы ― капиталистическую эксплуатацию, классовое неравенство и эрозию морали.
Тем не менее спустя пару дней после премьеры второй сезон «Игры в кальмара» возглавил топ сериалов Netflix во всех странах, где работает стриминг.