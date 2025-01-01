Иностранцев будут признавать нежелательными в России, если их дети получат такой статус

Пребывание иностранных граждан станет нежелательным в России, если нежелательными признают их несовершеннолетних детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ МВД. Новые правила вступят в силу с 5 февраля.
Иностранцев можно признать нежелательными, если власти решат, что они представляют угрозу обороноспособности или безопасности страны, общественному порядку или здоровью населения, конституционному строю, нравственности, прав или законных интересов других лиц.
Иностранцы, которых признали нежелательными, обязаны выехать из страны в отведенный срок, иначе их депортируют.
С 1 января также заработал режим спецвысылки иностранных граждан, которые нелегально находятся в стране или совершили преступление. Информацию о них будут заносить в реестр контролируемых лиц. Им запретят сделки с недвижимостью, управление автомобилем, кредитование, вступление в брак и свободное перемещение по стране.