Впервые на чемпионате мира по блицу победили два шахматиста ― Карлсен и Непомнящий

На чемпионате мира ФИДЕ по блицу в Нью-Йорке победу разделили норвежский шахматист Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий, говорится на сайте Международной шахматной федерации. Такое произошло впервые в истории.

Всего шахматисты сыграли семь партий. В первых двух победил Карлсен, затем Непомнящий совершил камбек, выиграв в двух следующих. Матч перешел в тай-брейк, для чемпионства каждому не хватало одной выигранной партии. Однако три следующие партии завершились вничью, и Карлсен предложил разделить первое место.

В соответствии с регламентом FIDE, президент федерации Аркадий Дворкович принял предложение игроков и разрешил им разделить первое место. Серебряную медаль никому не вручили.

Карлсен пояснил, что у него не было сил продолжать игру. «Это был длинный день. Мы провели много матчей. И продолжать игру было бы слишком. Поделить победу было правильным решением. Зрители, конечно, понимали, что мы и устали, и нервничали. Это решение кому‑то понравится, а кому‑то — нет», ― отметил он.

Непомнящий сказал, что его удивило предложение норвежца. «Это было немного противоречивым для меня, но ладно, — добавил россиянин. — Я думаю, сегодняшнее решение приведет к тому, что международная федерация вернет армагеддон, чтобы определить победителя. Но я не собираюсь ныть по этому поводу».

Титул чемпионки по блицу среди женщин завоевала китайская шахматистка Цзюй Вэньцзюнь, обойдя в финале свою соотечественницу Лэй Тинцзе.