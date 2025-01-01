Впервые на чемпионате мира по блицу победили два шахматиста ― Карлсен и Непомнящий

Сегодня / 14:16
Налоги, штрафы ПДД и проезд: что подорожало с 1 января
Сегодня / 17:05
Илон Маск переименовался в X в «Kekius Maximus» и спровоцировал рост одноименного мемкойна
Сегодня / 16:08
«Волшебник изумрудного города» побил рекорд по предпродажам билетов в российском прокате
Сегодня / 15:01
Северное сияние наблюдали в нескольких регионах в новогоднюю ночь
Вчера / 20:31
Генеалогический сервис MyHeritage удалит данные россиян
Вчера / 17:03
Нидерланды откроют архив с делами людей, обвиняемых в сотрудничестве с нацистами во время войны
Вчера / 16:38
Кабмин РФ ввел повышенные пошлины на жареный и растворимый кофе из «недружественных стран»
Вчера / 15:53
На Чукотке показали новогоднее обращение Путина
Вчера / 15:32
Хидэо Кодзима приостановил разработку хоррор-игры OD из‑за забастовки SAG-AFTRA
Вчера / 15:27
Грабитель в Лондоне украл дорогие сумочки и драгоценности на 10 млн фунтов стерлингов
Вчера / 14:34
«Праздники выдались непростыми»: Уилл Феррелл пришел на хоккей в образе хмурого Бадди из «Эльфа»
Вчера / 13:52
Клуб собаководов признал породу исландская овчарка. Она упоминалась еще Шекспиром
Вчера / 13:50
РКН раскрыл основания для исключения из реестра блогеров
Вчера / 13:35
«Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи ЧМ-2026 по футболу
Вчера / 13:15
180 млн рублей: в МВД назвали самый большой перевод мошенникам в 2024 году
Вчера / 12:53
Мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» вышел в «цифре»
Вчера / 12:50
ВОЗ призвала Китай поделиться данными о происхождении COVID-19
Вчера / 12:40
2024 год стал самым теплым за 245 лет в Москве
Вчера / 12:26
В 2025 году родятся первые представители поколения бета — дети миллениалов и зумеров
Вчера / 12:10
По делу о смерти Лиама Пейна проходят пять человек
Вчера / 10:55
Российский шахматист проспал партию на чемпионате мира и не вышел в плей-офф
Вчера / 09:59
Анджелина Джоли и Брэдд Питт окончательно развелись
Вчера / 08:58
Джейсон Момоа сыграет Лобо в новой «Супергерл». Актер давно об этом мечтал
30 декабря / 21:17
Полиция Чили нашла часы Киану Ривза, украденные у него в прошлом году
30 декабря / 20:39
Александр Невский раскритиковал «Анору» за стереотипы о русских
30 декабря / 19:36
Блокировка YouTube в РФ вернула Илье Мэддисону доход от ютуб-канала. Россияне стали пользоваться VPN
30 декабря / 18:30
В Петербурге на грани закрытия оказался независимый книжный «Порядок слов»
30 декабря / 17:07
В дом Насти Ивлеевой проник сталкер с битой и колючей проволокой
30 декабря / 17:02
Майкл Дж.Фокс вдохновил автора «Терапии» на более позитивное представление болезни Паркинсона
30 декабря / 16:09
Петербургский ресторан Birch закрыли на 60 дней
30 декабря / 15:47
Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь
30 декабря / 15:38
Криптомиллионер Виталик Бутерин «удочерил» бегемотиху Му Денг и пожертвовал ей 290 тыс. долларов
30 декабря / 14:49
Галь Гадот перенесла операцию по удалению тромба из мозга
30 декабря / 14:30
Снуп Догг засемплировал трек, созданный людьми с трудностями в обучении, и поделится с ними прибылью
30 декабря / 13:24
В Беларуси заочно приговорили комика Славу Комиссаренко

Впервые на чемпионате мира по блицу победили два шахматиста ― Карлсен и Непомнящий

Сегодня в 18:22
Фото: Misha Friedman/Getty Images

На чемпионате мира ФИДЕ по блицу в Нью-Йорке победу разделили норвежский шахматист Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий, говорится на сайте Международной шахматной федерации. Такое произошло впервые в истории.

Всего шахматисты сыграли семь партий. В первых двух победил Карлсен, затем Непомнящий совершил камбек, выиграв в двух следующих. Матч перешел в тай-брейк, для чемпионства каждому не хватало одной выигранной партии. Однако три следующие партии завершились вничью, и Карлсен предложил разделить первое место.

В соответствии с регламентом FIDE, президент федерации Аркадий Дворкович принял предложение игроков и разрешил им разделить первое место. Серебряную медаль никому не вручили.

Карлсен пояснил, что у него не было сил продолжать игру. «Это был длинный день. Мы провели много матчей. И продолжать игру было бы слишком. Поделить победу было правильным решением. Зрители, конечно, понимали, что мы и устали, и нервничали. Это решение кому‑то понравится, а кому‑то — нет», ― отметил он.

Непомнящий сказал, что его удивило предложение норвежца. «Это было немного противоречивым для меня, но ладно, — добавил россиянин. — Я думаю, сегодняшнее решение приведет к тому, что международная федерация вернет армагеддон, чтобы определить победителя. Но я не собираюсь ныть по этому поводу».

Титул чемпионки по блицу среди женщин завоевала китайская шахматистка Цзюй Вэньцзюнь, обойдя в финале свою соотечественницу Лэй Тинцзе.

Ранее 18-летний шахматист Володар Мурзин из РФ выиграл чемпионат мира по рапиду, который тоже проходил в Нью-Йорке. А Карлсена с чемпионата по рапиду дисквалифицировали из‑за нарушения дресс-кода ― он пришел на турнир в джинсах. Впрочем, позже ему позволили продолжить участие в соревнованиях.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами