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Илон Маск переименовался в X в «Kekius Maximus» и спровоцировал рост одноименного мемкойна

Сегодня в 17:05
Фото: Anna Moneymaker/X

Самый богатый человек на планете Илон Маск переименовал свой аккаунт в соцсети X, теперь он носит там имя «Kekius Maximus». Предприниматель не объяснил причин своего поступка.

На аватарку Маск поставил изображение Лягушонка Пепе ― в древнеримских доспехах и с геймпадом в руках. Похожая картинка используется в качестве символа мемной криптовалюты «Kekius Maximus».

Действия Маска вызвали резонанс в мире криптовалют и привели к взрывному росту стоимости мемкойна. За сутки токен «Kekius Maximus» подорожал более чем в 10 раз.

«Kekius» ― латинизация сленгового слова «кек», которое, как и «лол» (от английского laugh out loud), обозначает реакцию смеха. Кроме того, Кек ― имя древнеегипетского бога тьмы (известного также как Кук или Кеку), которого иногда изображали с головой лягушки.

Лягушонок Пепе появился в начале нулевых в независимом комиксе «Boy’s Club» калифорнийского художника Мэтта Фьюри. Но в последнее время персонаж стал использоваться в основном альтернативными правыми и американскими консерваторами.

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