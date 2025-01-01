Илон Маск переименовался в X в «Kekius Maximus» и спровоцировал рост одноименного мемкойна

Самый богатый человек на планете Илон Маск переименовал свой аккаунт в соцсети X, теперь он носит там имя «Kekius Maximus». Предприниматель не объяснил причин своего поступка.
На аватарку Маск поставил изображение Лягушонка Пепе ― в древнеримских доспехах и с геймпадом в руках. Похожая картинка используется в качестве символа мемной криптовалюты «Kekius Maximus».
Действия Маска вызвали резонанс в мире криптовалют и привели к взрывному росту стоимости мемкойна. За сутки токен «Kekius Maximus» подорожал более чем в 10 раз.
«Kekius» ― латинизация сленгового слова «кек», которое, как и «лол» (от английского laugh out loud), обозначает реакцию смеха. Кроме того, Кек ― имя древнеегипетского бога тьмы (известного также как Кук или Кеку), которого иногда изображали с головой лягушки.
Лягушонок Пепе появился в начале нулевых в независимом комиксе «Boy’s Club» калифорнийского художника Мэтта Фьюри. Но в последнее время персонаж стал использоваться в основном альтернативными правыми и американскими консерваторами.