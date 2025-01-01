«Волшебник изумрудного города» побил рекорд по предпродажам билетов в российском прокате

Российский фэнтези-фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» установил абсолютный рекорд по предпродажам билетов в прокате РФ. Об этом пишет «Кинопоиск» со ссылкой на данные ЕАИС.

Еще до своей премьеры киносказка собрала 316 млн рублей. По этому показателю она обошла предыдущего рекордсмена ― фильм Marvel «Мстители: Финал», на который до старта проката было продано билетов на 310 млн рублей. Среди российских картин по предпродажам ранее лидировал «Холоп-2» (189 млн р.).