Северное сияние наблюдали в нескольких регионах в новогоднюю ночь

Красочное природное явление вызвано сильнейшими вспышками, которые произошли на Солнце накануне. 30 декабря там зафиксировали две вспышки рентгеновского класса X ― одни из самых мощных в 2024 году. Кроме них, в тот день на Солнце было 15 вспышек класса М — это вспышки средней категории по мощности, которые способны оказывать воздействие на Землю. 31 декабря таких вспышек было еще две.