Северное сияние наблюдали в нескольких регионах в новогоднюю ночь

Северное сияние смогли увидеть в новогоднюю ночь жители нескольких регионов России. Снимками природного явления поделились в соцсетях пользователи из Подмосковья, Ленинградской, Ярославской, Владимирской, Тульской и Мурманской областей.
Красочное природное явление вызвано сильнейшими вспышками, которые произошли на Солнце накануне. 30 декабря там зафиксировали две вспышки рентгеновского класса X ― одни из самых мощных в 2024 году. Кроме них, в тот день на Солнце было 15 вспышек класса М — это вспышки средней категории по мощности, которые способны оказывать воздействие на Землю. 31 декабря таких вспышек было еще две.
Вспышки также привели к магнитной буре, которая началась 1 января и достигла уровня G2. При таких показателях на Земле могут быть проблемы в энергетических системах, перебои в радиосвязи и радионавигации.