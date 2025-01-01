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Налоги, штрафы ПДД и проезд: что подорожало с 1 января

Сегодня в 14:16

1 января традиционно в России вступает в силу множество законов и указов. В этом году почти все важные изменения связаны с увеличением тарифов, подорожанием услуг и товаров. Рассказываем, за что придется платить больше и еще о паре важных вещей.

Увеличение налогов

Вместо двух ставок НДФЛ — 13% при доходе до 5 млн р. в год и 15% свыше этой суммы — будет пять.

  • 13% при доходах до 2,4 млн р. в год (200 тыс. р. в месяц);
  • 15% — от 2,4 млн до 5 млн р. в год (200–416,7 тыс. р. в месяц);
  • 18% — от 5 млн до 20 млн р. в год (416,7 тыс. — 1,67 млн р. в месяц);
  • 20% — от 20 млн до 50 млн р. в год (1,67–4,17 млн р. в месяц);
  • 22% — от 50 млн р. в год (4,17 млн р. в месяц).

Повышенные ставки будут применяться не ко всей сумме дохода, а только к ее превышению над заданными порогами. Если россиянин за год заработал 51 млн р., с первой части заработка (2,4 млн р.) он, как и прежде, заплатит налоги в 13%; со второй части (от 2,4 млн до 5 млн) — по ставке 15%, с третьей (от 5 млн до 20 млн) — по ставке 18%, с четвертой (от 20 млн до 50 млн) — по ставке 20% и затем с остатка — по 22%. В итоге налог такого плательщика составит около 19%, а не 22% (как изначально может показаться).

Налог на прибыль организаций вырос с 20% до 25% за счет увеличения на 5% платежей в федеральный бюджет (доля региональных сборов осталась на уровне 17%). Для IT-компаний ставка налога на прибыль выросла на 5% с действующей сейчас нулевой.

В Москве на 10% увеличили транспортный налог. Например, за автомобиль мощностью 120 лошадиных сил налог будет 3360 р., а не 3000, за автомобиль мощностью 170 лошадиных сил — 8500 рублей, а не 7650. Далее транспортный налог продолжат увеличивать в среднем на 10% за год.

Повышение штрафов и пошлин

Штрафы ПДД увеличили в среднем в полтора раза. К примеру, за превышение скорости на 20–40 километров в час придется заплатить 750 р. вместо 500, за проезд на красный свет — 1500 р. вместо 1000, за вождение пьяным или передачу права на управление — 45 тыс. р. вместо 30 тыс. Вместе с этим уменьшилась скидка при оперативной оплате штрафа — с 50 до 25%.

Плата за расторжение брака выросла почти в восемь раз — с 650 до 5 тыс. р. Повышенную пошлину придется платить при разводе по обоюдному согласию или через суд. В случае расторжения брака по желанию одного из супругов, если другой признан безвестно отсутствующим, недееспособным или приговорен к лишению свободы на срок более трех лет, размер пошлины будет прежним — 350 р.

Выросла и пошлина за государственную регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства о смене имени, — с 1,6 тыс. р. до 5 тыс.

Подорожание проезда

В некоторых регионах России, включая Москву, Подмосковье, Петербург, Казань, Набережные Челны, Тюмень и Воронеж, выросла плата за проезд в общественном транспорте. В Москве с 2 января разовая поездка по карте «Тройка» будет стоить 63 р. вместо 57, поездка в метро и МЦД, оплаченная по биометрии, — 59 р., поездка по разовому проездному «Единый» — 75 р.

В Петербурге проезд на автобусах, трамваях и троллейбусах подорожал с 65 до 75 р. (при использовании «Подорожника» ― с 44 р. до 51), на метро ― с 70 до 81 р. (при использовании «Подорожника» ― с 49 р. до 56).

Рост цен на сигареты и алкоголь

Минимальная цена пачки сигарет увеличилась на 4,6% ― 135 р. за штуку, стоимость стиков с никотином ― на 4,5%, жидкостей для вейпов ― на 5%.

Минимальная цена на бутылку водки теперь 349 р. вместо 299, на коньяк ― 651 р. вместо 556, на бренди ― 472 р. вместо 403.

Выросли и акцизы на алкоголь: для сидра и большей части сортов пива — с 26 до 30 р. за литр, для крепкого алкоголя — с 643 до 740 р. за литр.

Госконтроль за блогерами

С 1 января соцсети обязаны по требованию Роскомнадзора ограничить доступ к страницам, на которые подписаны более 10 тыс. человек. Это произойдет, если владелец страницы не передал данные о себе в РКН и разместил у себя рекламу или его материал репостнул другой канал. Доступ к таким страницам РКН обещает восстановить, если их владельцы передадут в ведомство данные о себе.

Увеличение МРОТ

Минимальный размер оплаты труда повысился почти на 17% — до 22 440 рублей вместо 19 242.

Сокращение срока временного пребывания иностранце

Иностранцы без визы теперь могут находиться на территории России 180 дней в течение года, а не 90 как было раньше. Заработал также режим спецвысылки иностранных граждан, которые нелегально находятся в стране или совершили преступление. Информацию о них будут заносить в реестр контроллируемых лиц. Им запретят сделки с недвижимостью, управление автомобилем, кредитование, вступление в брак и свободное перемещение по стране.

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