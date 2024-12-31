Генеалогический сервис MyHeritage удалит данные россиян

Крупнейшая генеалогическая платформа MyHeritage 1 февраля удалит все аккаунты российских пользователей. Об этом сообщает «Коммерсант».
Компания разослала владельцам аккаунтов из России уведомление, где предложила экспортировать данные генеалогического древа и тестов ДНК перед окончательным удалением.
«После этой даты они будут окончательно удалены из MyHeritage и больше не будут доступны», — говорится в сообщении.
MyHeritage — израильский сервис, который позволяет находить родственников по ДНК, создавать семейные веб-сайты и генеалогические древа и насчитывает более 6 млрд профилей.
Согласно закону «О персональных данных», информация о российских пользователях должна оставаться внутри страны. В 2022-м компанию проверяла Генпрокуратура на предмет правомочности сбора таких анализов у россиян. После этого MyHeritage прекратила продавать россиянам наборы для проведения ДНК-тестов.