Нидерланды откроют архив с делами людей, обвиняемых в сотрудничестве с нацистами во время войны

2 января в Нидерландах откроется архив с именами 425 тыс. человек, обвиняемых в сотрудничестве с нацистами во время Второй мировой войны. До этого самый посещаемый военный архив в стране был доступен только исследователям и прямым потомкам, пишет The Guardian.

Центральные архивы судов особой юрисдикции создавались после освобождения Нидерландов для привлечения к ответственности коллаборационистов. В течение первых трех месяцев 2025 года исследователи, потомки жертв и обвиняемых впервые получат цифровой доступ к четверти данных архива, базирующегося в Гааге.

74-летняя Конни, одна из трех сестер, чья семейная история содержится в архиве, испытывает смешанные чувства из‑за этого. «Я не знаю, что из этого может выйти в конечном итоге, если люди будут гуглить нашу фамилию», — сказала она.

«Это часть подавления голландцами своих воспоминаний о коллаборационизме после того, как мы наказали наших военных и политических пособников. Я понимаю, что дети и внуки пособников теперь боятся возможных последствий, но мой личный опыт показывает, что их чувства успокаиваются, как только они видят файлы с данными. Их открытие — важный шаг», — прокомментировал беспокойство некоторых граждан почетный профессор по изучению холокоста в Амстердамском университете Йоханнес Хаувинк тен Кате.