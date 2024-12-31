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Нидерланды откроют архив с делами людей, обвиняемых в сотрудничестве с нацистами во время войны

Сегодня в 17:03
Фото: Ula Kuźma/Unsplash

2 января в Нидерландах откроется архив с именами 425 тыс. человек, обвиняемых в сотрудничестве с нацистами во время Второй мировой войны. До этого самый посещаемый военный архив в стране был доступен только исследователям и прямым потомкам, пишет The Guardian.

Центральные архивы судов особой юрисдикции создавались после освобождения Нидерландов для привлечения к ответственности коллаборационистов. В течение первых трех месяцев 2025 года исследователи, потомки жертв и обвиняемых впервые получат цифровой доступ к четверти данных архива, базирующегося в Гааге.

74-летняя Конни, одна из трех сестер, чья семейная история содержится в архиве, испытывает смешанные чувства из‑за этого. «Я не знаю, что из этого может выйти в конечном итоге, если люди будут гуглить нашу фамилию», — сказала она.

«Это часть подавления голландцами своих воспоминаний о коллаборационизме после того, как мы наказали наших военных и политических пособников. Я понимаю, что дети и внуки пособников теперь боятся возможных последствий, но мой личный опыт показывает, что их чувства успокаиваются, как только они видят файлы с данными. Их открытие — важный шаг», — прокомментировал беспокойство некоторых граждан почетный профессор по изучению холокоста в Амстердамском университете Йоханнес Хаувинк тен Кате.

В архив входят 30 млн страниц свидетельских показаний, дневников, членских карточек голландской фашистской партии, медицинских записей, судебных решений, прошений о помиловании и фотографий. Менее 15% подозреваемых были наказаны трибуналами и чрезвычайными судами, а две трети не были наказаны вообще, заявил директор Института исследования войны, холокоста и геноцида в Амстердаме Мартейн Эйкхофф.

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