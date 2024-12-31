Кабмин РФ ввел повышенные пошлины на жареный и растворимый кофе из «недружественных стран»

Правительство РФ расширило перечень товаров, которые ввозятся из так называемых недружественных стран и облагаются повышенной пошлиной. Теперь в списке числятся жареный и растворимый кофе, сообщает «Интерфакс».

Повышенные пошлины вводятся, в частности, и на отдельные виды мясных и рыбных изделий, пиво и сидр, консервированные овощи и фрукты, мучные изделия, макароны, соусы, безалкогольные напитки, а также свечи зажигания.

Ставки пошлин в среднем вырастут на 10 процентных пунктов по сравнению с действующими 5–20%. На жареный и растворимый кофе рост составил с 8% и 7,5% до 13% и 17,5% соответственно. Ввоз пива и сидра подорожает с 0,1 до 1 евро за литр.

В правительстве пояснили, что повышение пошлин — это «ответная мера» на санкции против РФ, которая поможет «развитию внутреннего производства». «Номенклатура товаров отобрана с учетом возможностей российских компаний по замещению импорта продукции из недружественных стран», — отметили там.