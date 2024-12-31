На Чукотке показали новогоднее обращение Путина

На Камчатке и Чукотке показали новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам. Он сказал, что можно по праву гордиться сделанным в 2024 году.

Путин посчитал, что первая четверть XXI века в РФ «была наполнена многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями». По его мнению, «независимая, свободная и сильная» страна ответила «на сложнейшие вызовы».

«В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России — вместе с нашими бойцами и командирами. Вы — подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности. Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас, в вашу честь», — сказал Путин.

Путин напомнил, что в 2025 году отмечают 80-летие победы во Второй мировой войне, и добавил, что наступающий год в РФ объявлен Годом защитника Отечества.