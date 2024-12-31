Грабитель в Лондоне украл дорогие сумочки и драгоценности на 10 млн фунтов стерлингов

В Лондоне разыскивают вора, который украл драгоценности из частного дома на сумму 10,4 млн фунтов стерлингов. В момент ограбления хозяев не было дома, сообщает The Independent.

Грабитель был с оружием, которое пока не удалось установить. Он проник в дом на севере Лондона через окно второго этажа около 17.00 7 декабря. Согласно описанию, это было мужчина 20–30 лет, среднего телосложения, одетый в темную толстовку с капюшоном, брюки карго и серую бейсболку, с закрытым лицом.

Вместе с собой грабитель унес сумочки Hermes Crocodile Kelly стоимостью 150 тыс. фунтов стерлингов, 15 тыс. наличными и изготовленные на заказ ювелирные украшения на сумму 10,4 млн, в том числе кольцо с бриллиантом Graff весом 10,73 карата и пару колец с бриллиантами в форме бабочек De Beers, кольцо весом 3,03 карата, кольцо с аквамарином и колье Hermes Niloticud Lumiere, а также ценные изделия от Van Cleef & Arpel и Chopard.

Жертвы ограбления пообещали 500 тыс. фунтов стерлингов тем, кто поделится информацией о преступнике, которая поможет того арестовать. 10% от украденного они предложили тем, кто поможет вернуть драгоценности.