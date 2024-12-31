Хидэо Кодзима приостановил разработку хоррор-игры OD из‑за забастовки SAG-AFTRA

Гемдизайнер Хидэо Кодзима опубликовал в своих соцсетях новогоднее поздравление для поклонников. В нем он подвел итоги года и заявил о будущих планах.

Из обращения стало известно, что производство хоррор-игры OD, которая создается совместно с Microsoft, пришлось приостановить из‑за забастовки SAG-AFTRA против видеоигровых компаний.

Главные роли в игре исполняют София Лиллис («Оно»), Хантер Шефер («Эйфория»), Удо Кир («Невеста для Франкенштейна») и другие. Гемдизайнер также был вынужден приостановить кастинг для шпионского экшна Physing, который был анонсирован еще в январе.

По мнению СМИ, приостановка производства указывает на то, что OD находится на раннем этапе разработки, так как на других играх, например, Death Stranding 2 и GTA VI, забастовка никак не сказывается.

SAG-AFTRA объявила о старте забастовки в июле, после того как актеры не смогли договориться с видеоигровыми компаниями о регулированном использовании ИИ в разработке.