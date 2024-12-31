РКН раскрыл основания для исключения из реестра блогеров

Роскомнадзор опубликовал приказ о порядке формирования и ведения перечня страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тыс. пользователей. Оттуда можно узнать основания для исключения блогеров из перечня.

Помимо очевидного уменьшения количества подписчиков до менее 10 тыс., в документе упоминается публикация запрещенной в РФ информации, отсутствие маркировки в публикации иноагента и удаление страницы. РКН будет принимать решение об исключении страницы из реестра в течение трех рабочих дней и направлять уведомление об этом владельцу страницы через «Госуслуги» или по электронной почте.

Телеграм-канал «Кабачковая икра по акции» обратил внимание, что одним из оснований для исключения из реестра блогеров является нарушение закона о запрете распространения информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан по ряду признаков, в том числе профессии и политических убеждений. Автор предположил, что таким образом создается «рычаг давления на телеграм-каналы и зарегистрированных в реестре блогеров», которым смогут воспользоваться знаменитости, чиновники или бизнес.

«Очевидно, те, кто регулярно попадает в скандалы, уже отправили своих юристов изучать вдоль и поперек все пункты исключения блогера из реестра. Все это — сильный обратный стимул для авторов и каналов не связываться с этим и просто от греха не постить, если есть риски», — пишет автор «Кабачковой икры по акции».

Согласно закону, авторов и блогеров с 10 тыс. подписчиков и больше, которых нет в реестре РКН, нельзя просить о рекламе и делиться их постами. К середине ноября в списке зарегистрировали более 14 тыс. страниц.

Сейчас в реестре можно зарегистрировать страницы в соцсетях Likee, TikTok, Twitter, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, «Дзен», Twich, Discord и Yappy. Instagram* и Facebook* отсутствуют при выборе из списка платформ.