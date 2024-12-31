«Праздники выдались непростыми»: Уилл Феррелл пришел на хоккей в образе хмурого Бадди из «Эльфа»

Уилл Феррелл посетил хоккейный матч своей любимой команды «Лос-Анджелес Кингз» против «Филадельфия Флайерз» в образе своего персонажа Бадди из «Эльфа» — рождественского хита Джона Фавро 2003 года.

Однако вместо того, чтобы улыбаться и излучать праздничное настроение, Феррелл был хмурым, небритым и невероятно уставшим.

«Праздники выдались непростыми», — сказал актер журналистке с незажженной сигаретой во рту и стаканом пива в руке. Вместе с ним игру посетили его жена Вивека Паулин и один из трех сыновей.

1 / 2 2 / 2